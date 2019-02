Broken News: Gestus fra DR: Leonora skal synge grandprix-sang på grønlandsk

Julie & Nina er i gang med at lære Leonora at synge på et nyt sprog. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix/Mikkel Damsgård Petersen

Som anerkendelse af, at seernes vinder var grønlandske Julie & Nina, skal Danmarks Eurovision-bidrag for første gang synges på grønlandsk.

Når 20-årige Leonora Colmor Jepsen 16. maj repræsenterer Danmark ved Eurovision-semifinalen i Tel Aviv, bliver det med sangen "Asanninneq naassaanngitsuuvoq". Det ligger fast efter, at DR's underholdningsafdeling i går besluttede at vindersangen, "Love is forever", skal synges på grønlandsk. Ændringen imødekommer den enorme skuffelse fra grønlandske seere, siden DR offentliggjorde stemmetallene fra lørdagens danske melodigrandprix.

Trussel om konsekvenser Julie Berthelsen og Nina Kreutzmann Jørgensen, der begge er vokset op i Grønland, vandt nemlig seerafstemingen stort med deres "League of Light". Seerne gav Julie & Nina 23 procent af stemmerne, mens Leonora blev nummer to med 18 procent. Men fagjuryen gav 24 procent til Leonora og blot 12 procent til Julie & Nina. Da juryens stemmer udgør den ene halvdel, mens seernes udgør den anden, endte det med en snæver sejr til Leonora. Det har givet en virkelig dårlig stemning hos den grønlandske befolkning, som i år for første gang kunne stemme med sms og app til det danske melodigrandprix. - Først mister vi indlandsisen og nu frarøver danskerne os en grandprix-sejr. Det må få konsekvenser for rigsfællesskabet, siger Nikkulaat Jeremiassen (Siumut), der er naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug i Grønland.

Intet problem for sangskriver - "Love is Forever" har i forvejen et helt vers på fransk og et omkvæd på dansk, tysk og engelsk, så det er ikke det store problem at synge resten på grønlandsk, siger sangskriver Lise Cabble. Ved hjælp af Google Translate har hun oversat omkvædet "Love is Forever - Love is for Everyone" til det mere mundrette "Asanninneq naassaanngitsuuvoq - Asanninneq tamanut naassaanngitsuuvoq". For at hjælpe Leonora med udtalen stiller Julie & Nina op og synger kor i Tel Aviv.

DR afviser trussel-rygter Det er endvidere aftalt mellem DR og Kalaallit Nunaata Radioa (KNR), at hvis Danmark vinder finalen, skal næste års Eurovision holdes i Hans Lynge-Salen i kulturhuset Katuaq Kulturip Illorsua i Nuuk. Det legendariske afterparty skal holdes i Diskobugten. DR's underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, understreger over for Broken News, at ændringen er sket helt på DR's eget initiativ og uden pres fra politisk hold. - Jojo, jeg har også hørt historien om, at Grønland skulle have truet med at sende Rasmus Lyberth til det danske melodigrandprix næste år. Men det betragter jeg som et ondsindet rygte, siger han. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte steder, begivenheder eller livsformer kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...