Broken News: Fynsk robotfirma løser problem med kønsdiskriminerende lyskryds

Storbyer over hele verden efterlyser kønsneutrale lyssignaler til fodgængere. Fynsk robotfirma har løsningen - og store forventninger.

- Ideen er jo ret enkel, og det kan undre, at ingen er kommet på den tanke før. Men den opstod jo nok hos os, fordi vi til daglig arbejder med kønsløse væsener. Sådan siger en glad direktør Jørgen Seiber-Spehs efter at Odense-virksomheden URL, Universal RoboLight, i aftes sikrede sig ordren på at skifte samtlige danske fodgængersignaler ud med ikke-kønsspecifikke robotfigurer. De grønne gårobotter og røde stårobotter skal erstatte de kendte røde ståmænd og grønne ståmænd.

Ikke-inkluderende signaler Kønskorrigeringen af de danske lyssignaler udspringer af en heftig debat, der begyndte med en artikel i Kristeligt Dagblad. Her slog politikere fra flere danske storbyer til lyd for at indføre nye lyssignaler, fordi de velkendte mandefigurer sender et kønsstereoptypisk signal og ikke inkluderer de 67 kønsidentiteter, man indtil nu har defineret. Men hvis man ikke bare skal bruge play- og stopknapper, som på lyd- og videoafspillere, findes der så overhovedet et symbol, der kan vise om man må gå over vejen - uden at sende dominerende kønssignaler?

Amanda og H.C. Andersen I Kerteminde forsøgte man sig med fiskerpigen Amanda, men måtte trække forslaget tilbage, da hun med sin store kjole og tørklædet kunne forveksles med en kvinde i burka. I Odense har man i forvejen H.C. Andersen på lyssignalerne, mens man i Fredericia har Den Tapre Landsoldat. Men selv om begge figurer blev iført miniskørt, udsendte de blot endnu mere forvirrende kønssignaler. - Vi var faktisk så langt ud i jagten på et kønsløst væsen, at vi overvejede smølfer eller debattøren Henrik Marstal, siger kontorchef Anne Gangbahr fra Trafikministeriets skiltedirektorat under Færdselsstyrelsen.

Mange arbejdspladser Så langt nåede man ikke ud, før den fynske robotvirksomhed tilbød et kønsløst væsen, der er lige så let at aflæse som en traditionel ståmand. Arbejdet med at skifte over en million danske fodgængersignaler ventes at vare en halv snes år og giver stor beskæftigelse på den fynske robotvirksomhed, men det stopper ikke her, siger URL-direktør Arne Seiber-Spehs og tilføjer. - De har allerede ringet fra Sverige. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte steder, begivenheder eller livsformer (humanioide som ikke-humanoide) kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...