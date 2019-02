Broken News: Fyn får alligevel en Michelin-stjerne - takket være VAR

Fyn får alligevel en Michelin-stjerne. Den overraskende nyhed er et resultat af, at Michelin-guiden for første gang har anvendt VAR-teknologi til at omgøre en dommerkendelse.

De mange data sendes til en kælder i en forstad til Paris, hvor et hold nørder i kokketøj sidder omgivet af skærme hjælper med at afgøre, om inspektørerne bliver mætte, og om de hygger sig.

Under Guide Michelin Nordic 2019 i Musikhuset i Aarhus i mandags stod det hurtigt klart, at fynsk gastronomi igen var blevet forbigået.

To ristede med brød

VAR-systemet har registreret et ekstremt udsving af hygge og mæthed under to Michelin-inspektørers ugelange ophold i september, hvor de besøgte seks fynske restauranter.

Men udsvinget optrådte helt uventet i en pause mellem to restaurantbesøg. En gps påviste, at det gastronomiske højdepunkt indtraf i det østlige Odense, på hjørnet af Kochsgade og Sandhusvej.

- Vi troede først, at VAR-systemet havde taget fejl, for på denne adresse findes ingen anerkendte spisesteder. Men så indrømmede en af inspektørerne, at han havde nappet to ristede med brød og drukket en varm Cocio på Banjo's Grill, forklarer Gwendal Poulard.