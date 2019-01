Broken News: Faglærer bortvist - elev blev stødt over han- og hunstik

Erhvervsskole erkender, at det er ekskluderende kun at undervise i han- og hunstik, når der er elever, der ikke identificerer sig med noget køn.

Under en evaluering af hovedforløbet på Skills Academy Lillebaelt (tidligere Fyns Erhvervsskole, red.) fik en faglærer på elektrikerlinjen klar besked: - Vi kan ikke acceptere, at du i undervisningen kun omtaler han- og hunstik. Dermed kan du støde dem, der ikke identificerer sig med et af de to køn. Sådan lød klagen fra en af de elever, faglæreren i efteråret havde undervist i faget el-teori og installationsteknik.

Elever i sårbar fase Elevtalsperson KatjaKim Nielsen uddyber over for Broken News kritikken: - Unge, der lige er begyndt på en uddannelse, for eksempel som elektriker, befinder sig i en sårbar fase. - De er måske ikke helt afklarede om køn og seksuel identitet, så når de oplever en autoritet, der projicerer en gammelbiologisk forestilling om, at der kun findes to køn, over på et tilsyneladende kønsneutralt område, kan det virke voldsomt stødende, siger KatjaKim Nielsen.

Anerkender kritikken Faglæreren har over for skolens disciplinærudvalg erkendt, at han kan have udvist stødende og kønsdiskriminerende adfærd. - I mine 30 år som underviser har jeg aldrig oplevet noget lignende. Min første tanke er, at nutidens elever er blevet mere sensitive og selvmanifesterende. Men omvendt kan det jo også bare være mig, der ikke er fulgt med strømmen, siger faglærer Henning Ørsted. Det giver skolens ledelse ham ret i.

Negativt ladet niveau - Vi kan som en moderne uddannelsesinstitution i en mangfoldig verden ikke leve med, at en studerende føler sig koblet af. Og efter det beskrevne kan vi ikke opfatte læringsmiljøet omkring den pågældende lærer som andet end negativt ladet, siger rektor Bent Watt-Peyk. - Ledelsen af Skills Academy Lillebælt ser derfor ingen anden mulig løsning end at bortvise Henning Ørsted, siger rektoren.

Løsning: Sådan gør du Skills Academy Lillebaelt oplyser på sin hjemmeside, at udtrykkene han- og hunstik ikke længere tolereres på elektrikerlinjen. I stedet omtales begge typer som "henstik" efterfulgt af et smart håndtegn: Enten en cirkel dannet af tommel og pegefinger eller en strakt pegefinger. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte folk, steder eller begivenheder kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik.