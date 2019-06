Broken News: FN udnævner Kerteminde til Klimakommune for udbredelse af vild natur

Den grønne vækststrategi kaldet SSN har givet Kertemindes kommunale bygninger, som her Borgerservice, et helt nyt bæredygtigt og klimatilpasset udseende. Foto: Colourbox

Kerteminde Kommune tildelt fornem hæder for grøn vækststrategi, der i store træk går ud på at lade naturen passe sig selv.

Med fire præcise hammerslag fæstner Kertemindes borgmester Kasper Olesen (S) en messingplade med et stort, grønt FN-logo i rundkørslen ved Hans Schacksvej og Strandgårds Allé. Pladen er det synlige (eller så godt som synlige) bevis på, at FN nu anerkender Kerteminde Kommune som et sted, hvor man går forrest i klimakampen ved at lade den vilde natur brede sig uhindret over kommunal jord. - Titlen som Klimakommune er et velfortjent skulderklap til vores miljø-, natur- og teknikudvalg for dets konsekvente klimapolitik, siger borgmesteren.

Skærpet skånsom naturpleje Helt konkret besluttede miljø-, natur- og teknikudvalget at spare tre millioner kroner i 2019. Det skete ved at indføre såkaldt skærpet skånsom naturpleje - eller SSN. - Blandt andet gik vi fra at slå græs én gang om måneden til kun at gøre det to gange om året. Men med FNs anerkendelse vil vi da helt klart overveje, om vi overhovedet nogensinde skal slå mere græs i kommunen, siger udvalgsformand Jesper Hempler (SF).

Borgere danner lugepatruljer Resultatet af den grønne vækststrategi har da heller ikke ladet vente på sig. Mælkebøtter er skudt op gennem asfalten, meterhøje tidsler breder sig i grøftekanterne og to fodboldbaner er sprunget i skov. Det har fået borgere til at danne lugepatruljer, som med leer og macheter genskaber tilgroede gang- og cykelstier. Selv om de modarbejder Kertemindes forsøg på at blive Danmarks grønneste kommune, er der ros fra miljø-, natur- og teknikudvalgsformanden: - Det er altid rart med aktive borgere, og det er jo helt gratis fitness, som på længere sigt vil mindske udgifterne i sundhedsvæsenet, siger Jesper Hempler.

Færre sundhedsudgifter Kertemindes grønne vækststrategi har også nedbragt udgifterne til ældrepleje, fortæller ældre-, handicap- og psykiatriudvalgsformand Britt Pedersen (S): - På vej herover til afsløringen af FN-pladen, hørte jeg om to ressourcekrævende rollatorbrugere, der for en uge siden skød genvej over et af de grønne områder. Siden har ingen hørt fra dem, og det har jo en gavnlig effekt for økonomien.

Youtuberne kommer Turistchef Johannes Larsen fra VisitKerteminde fortæller, at kombinationen af moderne by og vild natur tiltrækker en ny type turister: Han peger over på to sparsomt beklædte unge kvinder op, der med mobiltelefoner filmer sig selv foran en tilgroet transformerstation: - Se, det er youtubere. De strømmer til Kerteminde, fordi der er blevet for overrendt ved Tjernobyl. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte steder, begivenheder eller livsformer kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...