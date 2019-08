Broken News: Elløbehjul er vor tids Asger Jorn, mener anmelder

Branchen glæder sig over de nye muligheder for parkering. Illustration: H.A. Brendekilde og Mikkel Damsgård Petersen

De populære batteridrevne løbehjul har nu også indtaget de danske kunstsamlinger, hvor de måske kan tiltrække et yngre publikum.

- Når det kan friske bybilledet op, så kan det friske alle billeder op. Sådan lød tanken bag, da Statens Kunstråd i mandags gav adgang til elløbehjul i offentlige rum, herunder gallerier, kunstsamlinger og maleriudstillinger. Siden har de tohjulede køretøjer spredt sig med lynets hast, og på bare 72 timer har alle betydelige danske malerier fået besøg af de populære køretøjer.

Nye fortællinger opstår i mødet på lærredet. Illustration: Otto Bache og Mikkel Damsgård Petersen

Det hypermoderne Men er det ikke et problem, at elløbehjul breder sig så massivt? - Nej, tværtimod, siger professor Ingelise Thorsen fra Statens Museum for Kunst: - Elløbehjul har jo en evne til at tiltrække unge mennesker og flytte dem rundt, og det er lige noget, vi kan bruge. Vi har for eksempel aldrig før haft så mange gæster til vores udstilling af malerier fra det moderne gennembrud, som vi nu overvejer at omdøbe til det hypermoderne gennembrud.

Damp, heste og el. Der er kraft i denne modifikation. Illustration: Edvard Petersen og Mikkel Damsgård Petersen

Masser er plads Direktør Mikkeline Juel fra elløbehjuludlejeren Voi ser store muligheder i det nye samarbejde: - En af branchens store udfordringer er, at elløbehjulene let kommer til at stå i vejen, når brugerne stiller dem fra sig overalt på fortove og gadehjørner. Men i kunstens verden står de ikke i vejen. Her er der masser af luft og rum, ikke mindst i mere moderne værker, siger hun og peger på det kendte billede "Udslidt" af den fynske maler H.A. Brendekilde.

To typer elektriske køretøjer mødes på Kongens Nytorv. Paul Fischer og Mikkel Damsgård Petersen

I lige linje fra Jorn Men hvad mener anmelderne? - Det er fantastisk! Intet mindre. Der går jo en lige linje tilbage til Asger Jorns modifikationer, hvor han skabte helt ny kunst ved at male oven på billige reproduktioner. Her er det bare omvendt, hvor billige reproduktioner breder sig på original kunst og i det møde skaber nye fortællinger, siger kunstanmelder Ingelise van Zeuthen fra Berlingske Tidende og giver et eksempel: - Hvorfor skal de sammensvorne fra Finderup Lade for eksempel altid slippe væk til hest? Broken News er satire. Enhver lighed med kendte steder, begivenheder eller livsformer kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...