Broken News: Ekstrem makeover

I den første valgduel mellem Kristian Thulesen Dahl fra DF og Nye Borgerliges Pernille Vermund fremstod Thulesen Dahl seriøs, men tør og gammeldags. Omvendt var Vermund et frisk pust men fremstod tøvende på tungere emner. Begge partier har siden spekuleret over, hvordan man kunne udligne modpartens fordele inden næste tv-duel. Svaret lå lige for: Det hele sidder i håret. Broken News kan som det første medie afsløre, at Kristian Thulesen Dahl har fået Nye Borgerliges frisør til at understrege hans nordiske og indbydende udseende, mens Pernille Vermund har fået Dansk Folkepartis frisør til at sikre hende en mere moden og landsfaderlig udstråling.