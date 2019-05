Broken News: Egeskovs labyrint er slet ikke verdens største - slået af EU

Egeskov Slot har i årevis pralet med at have verdens største labyrint. Men måling af den tid, gæsterne bruger på at slippe ud, bringer Den Europæiske Union ind på førstepladsen.

Endnu er det ikke lykkedes nogen at gennemføre.

For mens folk fra hele verden valfarter til labyrinten i det midtfynske, findes en langt større labyrint, som det indtil videre har taget den samlede britiske befolkning mere end 1.533.001 minutter at finde ud af: EU.

I gennemsnit tager det 15 minutter at finde ind til midten af Piet Heins labyrint på Egeskov, der angiveligt skulle være verdens største labyrint.

- Forskellen på dem og os er selvfølgelig, at labyrinten på Egeskov leder mod midten, hvor man ender sammen på toppen med det store overblik. I tilfældet med EU og briterne lader det til at være helt modsat, siger han.

På Egeskov er man rystet og forundret over, at man ikke længere kan bruge titlen som den største i verden.

- Tricket har hidtil været at undgå viden, men desværre blev det forpurret af en røvsyg development manager, der havde nogle nye idéer til forretningsudvikling og konkurrenceoptimering, siger Ahlefeldt-Laurvig-Bille og understreger, at manden i dag er fyret.

Labyrinten på Egeskov er i årevis blevet markedsført som "så vidt vides" den største af sin art. En fin garanti for ikke at blive overgået, men nu går den altså ikke længere.

Ufrivillig konkurrent

Egeskov Slot vil nu ændre beskrivelsen på hjemmesiden til "Den største labyrint i universet - nordøst for Bruxelles." I Bruxelles har man ikke tænkt sig at skilte med verdensrekorden.

- Det gode er, at vi sådan set er enige om, at vi er enige om, at Egeskov burde beholde førstepladsen, siger Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og tilføjer:

- Det dårlige er, at EU har et årligt budget på 1.120 milliarder til at overgå os i omfang og sværhedsgrad.

Broken News er satire. Enhver lighed med kendte steder, begivenheder eller livsformer kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...