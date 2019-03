Broken News: Dansk Tour-start aflyst på grund af vejarbejde til 100 milliarder

- Ej, hvor er det ærgerligt. Men jeg forstår dem godt, for der bliver virkelig helt vildt meget vejarbejde de kommende år, siger borgmester Kenneth Muus (V) fra Nyborg, der nu ikke længere skal være målby for anden etape.

Ifølge trafikplanen, der i denne uge blev afsløret af regeringen og DF, skal det halve af Jylland og Sjælland de kommende år graves op og dækkes med asfalt og nye skinner for over 112 milliarder kroner, og det er disse nye oplysninger, der får Tour de France til at trække håndbremsen:

Tror på forståelse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) beklager aflysningen af Tour de France-starten, men maner til besindighed:

- Det er naturligvis trist, at vi ikke får de tre Tour-etaper, men der er snart folketingsvalg og uden løfter om nye veje kan ingen regering blive genvalgt. Det tror vi - trods alt - den danske befolkning hellere vil have end et fransk cykelløb.

Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christensen ærgrer sig dog over, at staten går glip af de mange bropenge, som Tour-karavanen skulle have betalt for at passere Storebælt.

- De bropenge alene kunne have finansieret en stærkt tiltrængt omfartsvej ved Mariager, påpeger han.