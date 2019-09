Broken News: DBU får Astralis til at stille op for Danmark i næste fodboldlandskamp

DBU dropper A-landsholdet og indsætter E-landsholdet, når Danmark skal spille vigtig EM-kamp mod Schweiz. Christian Eriksen ærgrer sig, men forstår beslutningen.

I søndags skuffede herrefodboldlandsholdet fælt med 0-0 i EM-kvalifikationskampen mod Georgien. Samtidig vandt counterstrikeholdet Astralis for øjnene af 17.000 ellevilde tilskuere en knusende 2-0 sejr over et hold fra Kasakstan i finalen ved turneringen Starladder Major i Berlin. Det får nu konsekvenser.

Storskærme i Parken - På baggrund af de store resultater og en stabil formkurve, hvor der præsteres på allerhøjeste niveau, har vi udtaget Astralis til at repræsentere Danmark i den vigtige EM-kvalifikationskamp mod Schweiz 12. oktober, siger pressechef Jacob Wadland fra DBU. Landskampen skal spilles i Parken, der udstyres med fire storskærme, mens spillerne rent fysisk kæmper via computere på et lydafskærmet plateau bag det ene mål.

En spand koldt vand Landsholdsspiller Christian Eriksen, ærgrer sig, men ønsker Astralis god kamp: - Det er jo klart, at det kan opleves som en spand koldt vand i hovedet, at man bare bliver fjernet fra et hold, man har trænet hele sit liv for at blive god nok til. Men hey, hvis det er det, der skal til for at sikre en billet til EM i 2020, så er det fint med mig, siger Christian Eriksen. Astralis-spiller Nicolai "device" Reedtz takker og garanterer i et opslag på Instagram, at han både skyder hurtigere og mere præcist end Eriksen nogensinde vil komme i nærheden af.

Tjener penge på udebane Ud over at tiltrække tilskuere, der kan være svære at få til fodboldkamp, ser DBU nogle praktiske fordele ved et E-landshold frem for et A-landshold. For eksempel, at man undgår langvarige skader i bevægeapparatet og sparer et væsentligt beløb til forplejning. - De skal blot have energidrik, ergonomiske stole og en lynhurtig wifi, og det har vi jo rigeligt af i vores VIP-afsnit, siger Parkens direktør Jan Harrit, og tilføjer: - Når Danmark 18. november skal spille mod Irland i Dublin, viser vi også den kamp på storskærm. Så nu kan vi også sælge billetter til udekampe. Det er helt vildt. Og vi behøver ikke engang slå græs. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte steder, begivenheder eller livsformer kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...