Broken News: Aarhus Letbane hjælper med trafikløsning på Mount Everest

- Flere måneder om året snegler trafikken sig af sted og kan gå i stå i så mange timer, at bjergtrafikanterne dør af kulde eller presses ud af den smalle vej af modgående eller bagfrakommende trafik, siger Nepals minister for transport og infrastruktur Raghubir Mahaseth.

Trafikken til og fra toppen af Mount Everest er nu så voldsom, at Nepals regering har bedt udlandet om hjælp.

Millioner af testkørsler

Nepals regering ønsker nemlig at anlægge en letbjergbane, der kan mindske trafikpresset på indfaldsvejene til verdens højeste bjerg.

Valget af leverandør er faldet på Aarhus Letbane, og netop erfaringen med stigningskørsel har været afgørende.

- Aarhus Letbane er nok den letbaneoperatør i hele verden, der har størst erfaring med bjergkørsel under kontrollerede forhold, idet vi gennem en længere årrække har haft mulighed for at foretage millioner af testkørsler op og ned ad bakken på Randersvej, siger kommunikationschef Jane Sporkjær fra Aarhus Letbane.