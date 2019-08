Babydino på afveje

For en måneds tid siden bragte vi et billede fra Naturama i Svendborg, hvor en gravemaskine af mærket Terex var på arbejde foran en udstilling med dinosaurerr. T-rex er, som nogle vil vide, kælenavn for en tyrannosaus rex. Nu er der nyt fra Naturama, fortæller kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld:

- I forbindelse gravearbejdet til etablering af cykelsti og busstop forsvandt en babydino fra Naturama. Efter nogen panik lykkedes det for personalet at lokalisere dinoen, der havde fundet vej ud i friheden, muligvis gennem kloaksystemet. Dyret lå oven på gravkoen her. Føreren af maskinen lod ikke til at have bemærket dinoen der tilsyneladende lå og sov i solen, skriver Mads Dirckinck-Holmfeld

Personalet spekulerer nu på, om den lille babydino har forvekslet den nye gravemaskine med Terexenen fra for en måned siden og følt sig tiltrukket. Under alle omstændigheder er dyret nu tilbage i trygge omgivelser på Naturama sammen med sin dinomor. Og ude på gaden kan gravosaurussen fra Højby fortsætte sin udgravning. /hafa