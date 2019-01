BBBB: Der sparede vi dig for et klik - igen

Kære læsere. Alt, alt for mange overskrifter driver rundt på de digitale medier uden et billede. Det kan vi som samfund ikke være bekendt.

Vi kan heller ikke være bekendt, at så mange robotter i disse år driver uvirksomme hen, fordi de er kommet til verden på Fyn på et tidspunkt, hvor kun de bedste robotter bliver udvalgt til at arbejde ude i den store verden.

Derfor har Bagsiden ansat en af de måske egnede robotter i ulønnet praktik. Robotten blev egentlig skabt til at sortere småt brændbart på genbrugspladser, men en let opdatering af dens software gør den nu i stand til at hjælpe billedløse overskrifter til et bedre liv - og spare dig for et klik.

Når robotten har været inde over en overskrift behøver du slet ikke læse artiklen, for det billede, robotten har fundet, giver dig fuldt indblik i historien, som ikke sjældent endda er blevet bedre. Tag godt imod Bagsidens BilledBerigelsesroBot.