BBBB - Bagsidens Billedberigelsesbureau

Baggrund: Alt, alt for mange overskrifter driver rundt på de digitale medier uden et billede. Det kan vi som samfund ikke være bekendt.

Bagsidens Billedberigelsesbureau, BBBB, er derfor sat i verden for at hjælpe billedløse overskrifter til et bedre liv - og for at spare dig for et klik. Nu behøver du for eksempel ikke klikke på denne overskrift, hvis du skulle falde over den på nettet, for at få fuldt indblik i historien. Ja, den er måske endda blevet bedre takket være det billede, vi har beriget den nøgne overskrift med. På Bagsidedrengens facebookside kan du lægge dine egne forslag til billedberigelse af netoverskrifter op. (pebd)