Arh ... så fynsk var den nu heller ikke

Under overskriften "Hvad mailboksen gemte", hiver vi den kommende tid kommentarer og spørgsmål ud af mailboksen og foretager sagsbehandlingen i fuld offentlighed her på siden.

Den ufynske motorcykel

31. juli skrev Peder Hansen, Fruens Bøge:

"På bagsiden i dagens avis, kan man under Gammelheder, læse om den "fynskproducerede" motorcykel New Hudson fra 1915. Hvorhenne står der at den er produceret på Fyn?"

Svar: Bagsidedrengene rødmer af skam, for æhh ... det kan man ikke. Man kan i annoncen blot se, at den fine motorcykel bliver forhandlet af Smith & Co. Odense.

Et simpelt opslag på Wikipedia afslører, at New Hudson var et engelsk mærke af cykler, knallerter og motorcykler, der blev produceret i Birmingham fra 1903 til 1957.

New Hudson-motorcykler kørte i flere berømte løb, blandt andet på Isle og Man af englænderen Bert le Vack, som to gange i 1920'erne satte verdensrekord som hurtigste mand på en motorcykel.

Første gang i 1924 med 191,5 km/t og anden gang i 1929, hvor han som den første kørte over 200 km/t på motorcykel. Dog ikke på en New Hudson ... og den sidste rekord stod kun i tre uger. Men det er en helt anden historie.

Tak til Peder Hansen for korrektionen.

Oprydningen fortsættes ...