Angelsakserne var langt værre end vikingerne

Det har nemlig været muligt for sprogforskere at se, hvordan vikingernes oldnordiske sprog har haft præg på det engelske sprog, men slet ikke i samme omfang som angelsaksernes udryddelse af de keltiske sprog.

Deres kolonisering af England i 400-tallet hærgede befolkningen i sådan en grad, at de endte med at udslette de keltiske sprog.

Blandet til engelsk

Spoler vi tiden et par hundrede år frem, så har mødet mellem angelsakserne og vikingerne betydet, at det angelsaksiske sprog ikke forsvandt, men blev til et blandingssprog mellem de to parter, som vi i dag kender som engelsk, skriver Mads Ravn.

- Et eksempel kunne være et sted i Østengland i 800-tallet, hvor en angelsakser møder en viking, der snakker oldnordisk. Hvis angelsakseren vil sælge ham en hest, som trækker en vogn, vil det lyde sådan: "Ic selle the that hors the draegeth minne waegn". Skandinaven på den anden side vil sige: "Ek mun selja ther hrossit er dregr vagn mine."