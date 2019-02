Afsløring: Odense undgik Tour-etape mod at Fyen Rundt cykles i Frankrig

Tour de France slipper for letbane og vejarbejde, mens Fyn kan spare politi og asfalt. Et tilbud, der var svært at afslå, mener Odense-borgmester.

Odense tabte ikke til Nyborg i en kamp om at blive målby for anden etape af Tour de France 2021. Tværtimod. Odense har selv arbejdet aktivt for holde verdens største cykelløb væk ved at indgå en byttehandel med Tour de France-societetet. - Vi var ikke interesserede i, at verdens største cykelløb skulle ind gennem Odense med alt det letbane, vejarbejde og trafikbøvl, så for at overtale franskmændende til at blive væk måtte vi give dem et tilbud, de ikke kunne sige nej til, bekræfter Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel over for Broken News.

Merci, Odense Det tilbud var intet mindre, end at Paris kunne få lov til at blive start- og målby for verdens tredjeældste cykelløb: Fyen Rundt. - Der skulle en virkelig kraftig kompensation til for, at vi holdt os væk fra Odense. Men at få lov til at afvikle verdens tredjeældste cykelløb! Mon dieu! Sådan et tilbud får man kun én gang i livet. Merci, Odense, siger Tour de France-direktør Christian Prudhomme i en kommentar

Løbet skifter navn For ikke at skabe unødig forvirring blandt franske cykelfans, der jo ikke ved hvad ordet "rundt" betyder, skifter verdens tredjeældste cykelløb allerede fra i år navn til Tour de Fyen. Den 111. udgave af Fyen Rundt, der er normalt har start og mål i Odense, skal i 2021 starte ved Triumfbuen og slutte ved Disneyland Paris. Det gælder for ruterne på 75, 110 og 180 kilometer, mens familieruten på 20 km både får start og mål ved Disneyland Paris.

Mange fynske fordele Det bliver første gang, at et dansk cykelløb får både start og mål i Frankrig. Men ikke sidste gang, lover borgmesteren: - Der er så mange fordele. Dels kan vi udskyde lapning af asfalthuller et år og dermed få flere penge til børn og ældre, og dels kan Fyns Politi bruge sine motorcykelbetjente til at bekæmpe bander i stedet for at styre trafik, siger Peter Rahbæk Juel og tilføjer: - Nede i Frankrig har de også mange, mange flere hjælpere i gule veste. Broken News er satire. Enhver lighed med kendte folk, steder eller begivenheder kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers ...