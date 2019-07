50 år siden: Månelandingen gav fynsk avisbud blå hænder

50-årsdagen for de første mennesker på Månen satte minderne i gang hos arkitekt Peter Thorsen. Han skriver:

- Jeg er født 1957, opvokset i Assens og var i en periode sidst i 60'erne avisomdeler for Fyens Stiftstidende. Det står stadig tindrende klart i min hukommelse, at omkring den første månelanding i juli 1969 var avisen trykt med en forside i blåt. Det var superflot og understøttede fint den helt enestående præstation, som månelandingen jo vitterligt var. Med groft rastede sattelitfotos fra rummet og en atmosfære af noget totalt nyskabende, kosmisk på vej. Alt i blåt! Men hvor jeg de andre "arbejdsdage" skulle vaske lidt sort tryksværte af hænderne efter morgenjobbet, var denne dag anderledes. Jeg var blå over det hele og tøjet lige så. Den blå sværte bandt åbenlyst ikke godt på avispapiret. Faktisk ad h ... til. I hvert fald husker dagen særligt på grund af både hændelsen og den blå tryksværte, og fortæller den stadig af og til, når selskabet ikke lige kan huske hvornår månelandingen skete. Det kan jeg, for jeg var blå over det hele.

Med den fine historie i baghovedt, traskede vi ned i K2, den allerdybeste kælder, hvor mange af fortidens aviser ligger gemt.

Og se, søndag den 20. juli 1969 bragte Morgenposten et farvebillede på forsiden og et blåt billede på forsiden af 2. sektion, i anledning af, at månelandingen skulle finde sted samme aften. Til daglig var avisen stort set uden farver, men Morgenposten, der var fælles søndagsavis for Fyns Tidende og Fyens Stiftstidende, kunne på forsiden trykke alle fire farver, blå, rød, gul og sort. På sektionsforsiden kunne man kun trykke én, nemlig den blå, som i forvejen blev brugt til den lille firkant med avisens navn. Derfor kunne de fynske læsere den dag i 1969 erfare, at Månen havde samme farve som Morgenposten. /hafa