Wellness: 138 kvinder og to mænd tog et par dage for skønheden

Lara Nørholm, der her i færd med en kort ansigtsbehandling, synes, at de deltagende behandlere har store fordele af at mødes. Foto: Lise Wolf

Selvfølgelig var det for at blive set af mulige nye kunder, men det var mindst lige så meget for det kollegiale samværs skyld, da 20 behandlere i weekenden samledes om Skønhedsdage på Gl. Avernæs

Agernæs: Tina Hansen fra Beauty og Wellness i Odense har rettet lampens skarpe lys mod Birgitte Wøhlk Laursens ansigt. Når hun er færdig skulle den oxygenbehandling, som Tina Hansen er i færd med give fornemmelsen af en opstrammet ansigtshud med fornyet glød. I alt 20 behandlere har budt til Skønhedsdage på Gl. Avernæs, og også naturen udenfor viser sit smukkeste ansigt på den solbeskinnede februardag. Birgitte Wøhlk Laursen er vant til at bruge tid på sig selv på den måde, og denne gang har hun taget sin søster med. - Det skal man bare give til dem, man holder af, siger hun. Hun har løst billetter til en enkelt dag. Også Christian Løvendahl Vang er inviteret til at deltage. Det var han kone Tine, der bookede et helt weekendophold til dem. - Lige da vi kom, syntes jeg, det var lidt mærkeligt, siger Christian, der er den ene af bare to mænd, der sammen med 138 kvinder har valgt at bruge weekenden på velvære. Han har før gået til fodterapi og massage og har nydt det, men ansigtsbehandlinger som den lysbehandling han skal have senere på dagen er helt nyt for ham. - Det er ikke noget, jeg har valgt, understreger han om opholdet, men man skal bare slappe af og være i det. Jeg ser det som et wellnessophold, siger han og fortæller, at han også har ladet sig overtale til en yogatime og regner med at skulle ud i de smukke omgivelser her på tærskelen til Helnæs.

Jeg tager det som en wellness-weekend, siger 46 årige Christian Løvendahl Vang, der var en af bare to mænd, der havde fundet vej til Skønhedsdage på Gl. Avernæs. Foto: Lise Wolf

Kollegaer Det var Line Elkjær Teisner, der sidste år fik ideen til Skønhedsdage. Hun driver selv klinik i Flemløse og for hende betyder det lige så meget at møde kolleger i branchen, som at få kontakt til nye kunder. - Vi sidder mange dygtige behandlere i hver vores lille klinik, så det er lige så meget for vores egen skyld, vi gør det, fastslår hun. Hun ser ikke andre behandlere som konkurrenter. - Jeg synes ikke, vi er konkurrenter. Jeg mener, der er plads til os alle, og vi kan anbefale hinanden, siger hun. Sådan ser Lara Nørholm fra House of Beauty i Assens også på det. - Jeg har aldrig set os som konkurrenter. Vi kan gøre noget forskelligt og er forskellige som mennesker, men der er kunder til alle. Det er en styrke, at vi kan bruge hinanden, siger hun. Ved den første skønhedsdag sidste år, var otte behandlere med. I år er der 20. Arrangementet er udvidet til en weekend og denne gang er også forskellige butikker inviteret med. - Vi har sagt til Morten Grimsgaard (direktør på Gl. Avernæs red.), at de bliver nødt til at udvide, så vi kan være her, fortæller en anden af idekvinderne Lykke Streton fra Aborg Wellness med et glimt i øjet. I først omgang bliver der dog nok kun tale om at udvide arrangementet med fredagen, så flere får mulighed for et ophold med overnatning.

Det er ikke første gang Birgitte Wøhlk Laursen giver sig selv en ansigtsbehandling. Denne gang har hun også inviteret sin søster med. Foto: Lise Wolf

Der følger to gratis behandlinger med indgangsbilletten. Helle May på briksen har valgt en gang fodpleje hos Birthe Broe og skal senere have en ansigtsmassage. Det sidste har hun ikke prøvet før. - Jeg er her for at gøre det lidt godt for mig selv - og for hyggens skyld, siger Helle May, der følges med en veninde. Foto: Lise Wolf