I løbet af weekenden har en stribe indbrud ramt Assens Kommune. Blandt andet har der været ubudne gæster i en ejendom på Mariendalsvej ved Assens. Her blev et vindue i stuehuset og en dør brudt op med et koben, og der er stjålet lysestager, figurer i træ og værktøj fra ejendommen.

Også i Ebberup har en indbrudstyv været på spil. I et hus på Nørremarksgyden har der i løbet af lørdag og søndag været indbrud, og her er tyven stukket af med nogenlunde samme bytte som i Assens; lysestager, figurer i træ samt smykker.

I et jagthytte ved Å Strandvej var det en Weber gasgrill med gasflaske og en buskrydder, der blev stjålet, da en ukendt gerningsmand i løbet af weekenden brød ind i et baghus. Vedkommende kom ind i baghuset ved at klippe en hængelås over.

Også i den nordlige del af Assens Kommune har der været indbrud. På Ahornvænget i Tommerup er nogen i løbet af weekenden brudt ind og har gennemrodet skabe og skuffer i hele huset. Her har Fyns Politi endnu ikke overblik over, hvorvidt der er stjålet noget.