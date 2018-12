Vissenbjergindbrud: - Det er ikke helt som før

Sidste weekend blev seks ældreboliger udsat for indbrud, mens beboerne var samlet til julefrokost. En uge senere er de ved at komme videre, selvom utrygheden stadig hænger ved en smule.

Vissenbjerg: I weekenden blev seks boliger på Parkvej i Vissenbjerg udsat for indbrud i løbet af et par timer, mens beboerne var samlet til julefrokost. Beboerne kom efterfølgende hjem til indbrud, der alle var foregået på stort set samme måde, hvilket har fået politiet til at tro, at det har været samme gerningsmand eller -mænd, der begik alle indbruddene.

En af de personer, der vendte hjem til en bolig med manglende ting var Kirsten Løkkegård.

- Vi var alle samlet til en julefrokost i fælleshuset fra kl. 18. Da vi omkring 21.30 ville spille pakkeleg, gik Sonja (en af de andre beboere, red.) over for at hente nogle brikker til spillet. Hun så så, at nogen havde smadret et vindue, og det samme var sket hos en af genboerne. Så da hun kom og fortalte os det, skyndte vi os jo alle hjem for at se, om der var sket noget hos os.

Det måtte seks af beboerne så indse, at der var.

Hos Kirsten var et vindue til hendes soveværelse slået ind. Inden for kunne hun se flere af sine smykker ligge og flyde ud over det hele.

- De har haft god tid, fordi de har udvalgt, hvad de ville have med og ladet andet ligge tilbage, siger Kirsten Løkkegård.