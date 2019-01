Vissenbjerg Storkro med vokseværk: Udvider med ny værelsesfløj

Vissenbjerg Storkro har taget fat på en længe ønsket udvidelse. Omkring 1. oktober ventes 20 nye værelser at stå klar.

- I dag vil folk have enkeltværelser, og så rækker 49 værelser altså kun til to hold på 25, siger Peter Madsen og nævner, at det ikke rigtig batter, når den store sal kan rumme 400 mennesker.

- Vi har gennem flere år sagt, at vi godt kunne bruge flere værelser, siger Peter Madsen. Han har dog pænt måttet vente på, at turen kom til Vissenbjerg. Hotellet er i dag ejet af Danske Hoteller, som tæller 20 hoteller fordelt på to på Sjælland, et på Fyn og resten i Jylland.

Selv om 2018 har været et supergodt år med en fremgang i omsætningen på 13 procent - og det er meget i hotelbranchen, skulle vi hilse at sige - så er det et ønske af ældre dato at få flere værelser.

Med 20 nye dobbeltværelser øger hotellet sin værelseskapacitet med 40 procent. I dag rummer storkroen 49 værelser, heraf tre familieværelser. Alle dobbeltværelser i den nye fløj får plads til hele familien, da en sofa kan ændres til to ekstra opredninger.

Vissenbjerg Storkro er opført i 1988 primært med henblik på kurser og konferencer. Det konkursramte hotel blev i 1992 overtaget af Leif Bork Christiansen. Peter Madsen har med undtagelse af 1997-2000 stået for den daglige ledelse siden 1994. Hotellet blev i 1993 udvidet med 10 værelser. I 1994 blev der bygget selskabs- og kursuslokaler til. I 2006 solgte Leif Bork Christiansen hotellet til Danske Hoteller A/S P.t. bygges en ny værelsesfløj med 20 værelser, så hotellet fra cirka 1. oktober vil have 69 dobbeltværelser.

Direktør Peter Madsen ser frem til, at Vissenbjerg Storkro fra oktober kan tilbyde flere overnatningsmuligheder. Den nye fløj kobles til i knækket mellem de eksisterende bygning. Foto: Lise Wolf

Vissenbjerg Storkro nyder i øjeblikket rigtigt godt af at være overnatningssted for mange af de håndværkere, der er beskæftiget på alle de store byggeprojekter i Odense. I Vissenbjerg er der ingen parkeringsproblemer efter endt arbejdsdag og ikke det besvær med at komme rundt, som der er i Odense i øjeblikket, en fordel er det også, at motorvejen går næsten lige til døren.

Også til hr. og fru Danmark

Også hr. og fru Danmark, som Peter Madsen kalder dem, har fundet ud af, at Vissenbjerg et et godt udgangspunkt for en miniferie på Fyn.

Det er resultatet af en målrettet og massiv markedsføring, så nu kommer de på forskellige temaophold alene eller med børn eller børnebørn. Vissenbjerg Storkro samarbejder med forskellige seværdigheder, så man for eksempel kan få en tur i Terrariet og Danmarks Fuglezoo med i pakken. Eller man kan vælge Odense og H.C. Andersen eller Den Fynske Landsby. En kombination med Egeskov Slot har også været en stor succes. Det samme gælder en enkelt overnatning kombineret med bus til Odense Sommerrevy, middag med musik og dans samt overnatning.

- Vi solgte 400 revybiletter, fortæller Peter Madsen, der så småt er gået i tænkeboks for at finde på nye pakker. For leisure-delen, som det hedder i hotelsprog, er det helt store i Vissenbjerg i øjeblikket.

Vissenbjerg - det er da ikke et sted at holde ferie, vil nogen måske sige. Men beliggenheden skal man ikke kimse ad, spørger man Peter Madsen. Med 30 minutter til kystbyer i alle retninger, er man faktisk temmelig centralt for en ferie på fynsk.

Uden at kende tallene for december, vurderer Peter Madsen, at antallet af persondøgn, det antal personer, der har overnattet på hotellet, som hotelovernatninger opgøres i, nåede op på 20.000 i 2018.

2019 begyndte først mandag for Vissenbjerg Storkro og de otte ansatte. Tirsdag skulle de være klar til at modtage et kursushold på 60.