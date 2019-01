Vision 2030. Ældreomsorg skal være en del af det

Assens Byråd har planer om at få vedtaget ny Vision 20130 "Med vilje og hjerte".

Visionen indeholder fem prioriterede områder: Det gode liv skaber vi sammen, Vores børn og unge lykkes, Drømmeboliger for alle, Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft og Vi passer godt på vores natur og miljø.

Ældreomsorg glimrer voldsomt ved sit fravær i den vision. At lade "hjertet" optræde i sloganet er rent misbrug af det vitale organ, der signalerer omsorg og ømhed - altså hjertelighed, og hjertelighed er der ikke meget af i de fem prioriterede områder.

Og så ved vi alle, at der i nævnte fremtid bliver procentuelt mange flere ældre borgere, der har behov for hjælp til at klare dagen og vejen. Andreas Rudkjøbing, formand for lægeforeningen, anfører i sin artikel i Fyens Stiftstidende 4. januar, at alene frem til 2025 bliver der 39 procent flere borgere i aldersgruppen 80-89 år. Hvis visionen skal gælde alle i vor kommune, skal gamle naturligvis også være omfattet af visionen og ikke (bevidst?) være udeladt.

Et hensyn skal naturligvis ikke kun skrives i ord, men vises i handling. En optagethed af ældre svage borgeres velfærd ser vi absolut ikke ved indgangen til det ny år - tværtimod. Her er vi vidne til en række tiltag, der berøver stærkt trængende ældre renholdelse af krop og bolig, plejehjemspladser og enkeltdagsadgang til plejehjem, hvor de ensomme kan få oplevelser og opmærksomhed i deres trange tilværelse.

Lad nu virkeligheden og optagethed for udsatte indfinde sig i byrådet. Hvad siger I selv til at blive ældre og ensomme i Assens Kommune med den manglende omsorg? (forkortet af red.).