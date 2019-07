Glamsbjerg: Vinduet stod åben. Det er en klassiker for at få besøg af personer, der ellers ikke skulle være kommet på besøg. Således havde en tyv ualmindelig let adgang til en privat beboelse et sted i Glamsbjerg. Tyven tog en brændeovn med sig fra huset.

Indbruddet er sket mellem 25. juni og tirsdag i denne uge. Det kan man læse på døgnrapporten hos politiet./MAKL