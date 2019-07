Vindmøller i Lillebælt. Nej tak

Lokaldebat: Det er utroligt, Sønderborg bliver ved med at arbejde med vindmøller i Lillebælt - noget, der er særdeles dårligt for samfundet.

Jeg har fulgt med i dette, siden vi fik de tre uhyrer til lands oppe ved Barløse, hvor det viste sig, at støjgenerne for de lokale var meget værre, end man hidtil havde troet - også at det går meget længere væk, end man var klar over.

Jeg fatter ikke, man bliver ved, når det bl.a. klart fremgår, at vindmøller tæt på kyster giver meget mindre strøm - op til 40 procent mindre - end dem i Vesterhavet.

Imidlertid noget vigtigt, man stadig ikke har med i debatten, heller ikke fra Faaborg og Svendborg, nemlig hvor horribelt det bliver for de tusindvis af sejlbåde fra mange lande foruden danske, som kommer ned gennem Lillebælt til Assens, og så videre til de Fynske Øhav, når de skal slingre sig gennem et vindmølleområde.

Kunne det ikke tænkes, især i lidt hårdt vejr, at så ville der være nogen, som i stedet sejlede nordpå igen.

Stop nu dette vanvid.