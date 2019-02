Vindmøller i Lillebælt: Hvad med den grønne omstilling?

Med udgangspunkt i Assens Kommunes "vision 2030" vedrørende miljø og natur, hvor man kan læse: " I 2030 er vi foran de nationale mål for den grønne omstilling", må man blot konstatere, at visionen klinger lidt hult, når Sønderborg Kommune forsøger sig med en tilsvarende vision. For i denne situation bliver mange politikere og borgere i Assens pludselig kraftige modstandere af grøn omstilling.

Ved det sidst afholdte orienteringsmøde i Thorøhuse Forsamlingshus vedrørende Sønderborg Kommunes ønske om opstilling af vindmøller midt i Lillebælt, kunne borgmester Søren Steen Andersen ved mødets afslutning lidt populistisk og karikeret konstatere: "At der naturligvis ikke i denne forsamling fandtes nogen, som kunne være imod grøn omstilling. Blot måtte omstillingen ikke være synlig fra Assens Kommune." Måske er viljen til grøn omstilling i virkeligheden ikke så fuldstændig.

Global opvarmning giver Jordens eksistenser monumentale udfordringer. Det er ca. 100 år gammel viden, at udledning af CO2, metan og andre drivhusgasser medfører stigende temperaturer på jorden. Heldigvis er stort set alle seriøse forskere enige om, at vi har mulighed for i vid udstrækning at begrænse skaderne ved klimaforandringerne, så de ikke får katastrofal betydning for eksistensen på kloden. Det er blot nødvendigt at handle nu og ikke om 10-15 år. Vi har de teknologiske løsninger, der skal til, så det er blot et spørgsmål om at komme i gang. I Danmark er man nærmest blevet eksperter i fremstilling af vindenergi. Vi er kendt for denne produktion i det meste af verden. Det er blevet en af de billigste (hvis ikke den billigste) måder at producere elektricitet på. Fagpersoner med indsigt i grøn omstilling og energiproduktion er af den klare opfattelse, at hvis vi skal lykkes med omstillingen i tide, er det bydende nødvendigt at få opstillet rigtig mange vindmøller. Vindmøller giver enormt meget energi, og der skal mange andre typer vedvarende energi til, før man kommer i nærheden af den mængde. Vind er en billig energiform, og den er fuldstændig ren. Men vi kan ikke være ekstremt kræsne med, hvor møllerne opstilles. Energifremstilling har altid været generende for nogen. Det at være nærmeste nabo til Fynsværket eller måske et stort brunkulsleje i Tyskland er bestemt ikke lykken.

Vi bliver nødt til at acceptere møller såvel til vands som til lands. Vi kan ikke nøjes med at opstille dem langt ude i Nordsøen. Det er en del billigere at opsætte og producere strøm fra vindmøller i nærheden af, hvor strømmen skal bruges. I det aktuelle tilfælde med møller i Lillebælt vil ingen møller være tættere på land end 4 km. Det kan vi naturligvis sagtens leve med, hvis blot den mentale faktor justeres lidt. Den mentale faktor er faktisk en ret stor forhindring i den nødvendige omstilling.

Men vi kommer til at opleve rigtig store omvæltninger de næste 25-50 år, såfremt vi skal fortsætte med et værdigt liv på kloden. Det er en umulighed at fortsætte, som om der er ubegrænsede mængder af ressourcer og med eksponentiel udnyttelse af disse. I forhold til de forandringer vores børnebørn vil komme til at opleve, må man sige, at opstilling af nogle vindmøller midt i Lillebælt er for intet at regne.

Det er pinligt, at Assens Kommune bruger ret store ressourcer på at forsøge, at få Sønderborg Kommunes grønne planer til at krakelere. Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt.