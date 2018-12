Vindmøller. Stop nu det vindmøllevanvid

Efter jeg fik glæden af at være på DR1, har jeg fået rigtig mange henvendelser, bl.a. fra universitetsfolk, der ligesom jeg, ser dette som noget typisk politisk. Noget, der ser fornuftigt ud på et stykke papir, men hvor man bestemt ikke ser på konsekvenserne, hvad det f.eks. ødelægger for de hundredvis af sejlbåde, som hygger sig gennem bæltet.

Og så har man heller ikke undersøgt tingene ordentligt, for man får ikke ret megen vind, og dermed strøm, sammenlignet med de vindmøller, der er rigtigt til havs, for i Lillebælt ville man i hvert fald få mindst 40 procent mindre vind og strøm end i Nordsøen.

Vindmøller, der står tæt på en kyst, "ligger i læ", og i Lillebælt vil det endda være fra to kyster så, som sagt: I får megen mindre strøm end I forventer, viser måling fra andre vanvidsplaner om at oprette vindmøller tæt på kysten forskellige steder i vort kongerige. Derfor, ligesom vort byråd også ønsker det: Få nu dette stoppet!