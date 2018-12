Poul Poulsen, bryådsmedlem (R), forstår folks uro ved, der kan blive sat vindmøller op i Lillebælt i havvindmølleparken Lillebælt Syd. Men han holder sig til, at loven giver Sønderborg Kommune lov til at stille dem op, og at den foreløbige miljøundersøgelse kun anfører, der bliver tale om ubetydelige eller små konsekvenser for menneskers sundhed, landskabet og naturen.