Lokaldebat: Poul Poulsen, byrådsmedlem i Assens Kommune, Radikale Venstres eneste medlem, 396 personlige stemmer ud af 715 samlede stemmer til Radikale Venstre.

Poul Poulsens lokalpoilitiske enmandshær kæmper en indædt kamp for, at en anden kommune kan etablere en kæmpe industri-havvindmøllepark i Lillebælt.

Poul Poulsens våben er, i indlæg og kommentarer til andres indlæg, at nedgøre den lokale modstand mod placeringen og udstille modstanderne som helt ude af trit med virkeligheden.

Poul Poulsen "hænger" de lokale modstandere op på holdninger og udtalelser, der er flere år gamle og taget ud af kontekst.

Poul Poulsen roser ukritisk Sønderborg Kommune og placeringen af industri-havvindmølleparken til skyerne.

Poul Poulsen, uenighed som privat person er én ting. Der kan man kun håbe på, at tonen og midlerne holdes på et respektfuldt niveau. Uenighed som lokalpolitiker er en anden. At være lokalpolitiker forpligter til at agere ordentligt både overfor sine kolleger i byrådet og overfor de borgere, der bor i kommunen. Din mission er angiveligt vigtigere end det.

Poul Poulsen, jeg har ikke brug for et svar. Mit formål med dette indlæg er at gøre opmærksom på din ageren for at nå målet for din mission.