Vindmøller: Økonomien i Lillebælt Syd Vindmøllepark?

Man kan forsøge at modgå kritik af opsætning af store havmøller i Lillebælt på mange måder.

I et oplæg til Folketingets Energiudvalg 15. nov. forsøgte Sønderborgs borgmester at nedtone fynboernes modstand mod ødelæggelse af landskabelige værdier og udsigten over Lillebælt med at oplyse, "at vindmølleparken blot låner udsigten til havet i en begrænset årrække, da projektet ikke alene omfatter anlæg og drift af vindmølleparken, men også nedtagning af møllerne om 25-30 år". Tak, tak, skulle vi vel så sige her på Fyn og iøvrigt i de næste 25-30 år "kigge den anden vej", som borgmesteren tidligere har anbefalet.

En gennemgang af offentlige referater og rapporter viser, projektet tidligere har ligget under eller på grænsen for acceptabel rentabilitet for investorer og projektets evne til at honorere forpligtelser på gælden.

I en vurdering, afleveret af Deloitte, Niras og EMD i juli 2015, vurderes afkastet i projektet til at være for lille. En vurdering af K2Management 4. febr. 2016 argumenterer imod dette og estimerer et acceptabelt afkast på 8 procent. Resultatet og glæden herover holdt dog ikke sommeren over, da Sønderborg Forsyning ved granskning af den positive rapport fandt "flere fejl og ikke holdbare forudsætninger", som sendte business case-niveauet ned på det, Deloitte, Niras og EMD havde vurderet.

Tidsmæssigt skete denne hændelse før man 29. juli 2016 indsendte ansøgningen til Energistyrelsen om tilladelse til forundersøgelse. I den givne situation havde ansøgningen, som anført i et referat, til formål "at fastholde arealet samt for at vinde tid og afvente et forhåbenligt kommende nyt energiforlig, der giver gunstigere forhold for vindkraft." (forkortet af red.)