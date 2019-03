Vindmøllepark: Små miljøpåvirkninger ændrer ikke modstanden

Den foreløbige miljøkonsekvensrapport for Lillebælt Syd Vindmøllepark blev tirsdag aften præsenteret for interesserede borgere i Helnæs Forsamlingshus. Selvom rapportens hovedkonklusion er, at påvirkningerne på de forskellige områder, der er undersøgt i rapporten, er små, så er modstanden stadig stor på Helnæs.

Mere end 100 borgere var mødt op for at få fremlagt hovedkonklusionerne på den miljøkonsekvensrapport, som Sønderborg Forsyning har fået konsulentfirmaet COWI til at udarbejde. Rapporten vurderer de miljøkonsekvenser, der er i anlægs- og driftsfasen for Lillebælt Syd Vindmøllepark, som Sønderborg Kommune vil opsætte i Lillebælt mellem Als og Fyn, og som borgerne på blandt andet Helnæs vil få udsigt til.

Direktør for Sønderborg Forsyning, Lars Blædel, prøvede på forhånd at lægge en klar linje for, hvilket indhold der var relevant under informationsmødet i Helnæs Forsamlingshus tirsdag aften.

Sønderborg kommune vil opføre en havvindpark Lillebælt syd med 40 fire megawatt vindmøller eller 20 otte megawatt vindmøller i Lillebælt fire kilometer fra Als og Fyn som et led i sine Project Zero målsætninger om CO2 neutralitet i 2029.Prisen for projektet er omkring 2,5 mia. kroner, som der skal findes investorer til.Vindmøllerne kommer i givet fald til at stå fire kilometer fra den alsiske og fynske kyst.På Helnæs og Torø Huse er modstanden massiv. Modstanderne mener, at roen, freden, udsynet og det at kunne kigge ind i mørket er en overordentlig vigtig del af det at trække turister til Vestfyn, og at det et af de få steder i landet, hvor man fortsat kan få ro til øre, sind og syn.Ikke mindst på Helnæs er der modstand mod møllerne, som kommer til at ligge lige uden for Helnæs Fyr, hvor der i øjeblikket er frit udsyn over vandet.

- Det er manipulation

For selvom miljøkonsekvensrapportens foreløbige hovedkonklusion er, at anlægningen og driften af de enten 40 eller 20 vindmøller, som Sønderborg Kommune gerne vil opsætte i Lillebælt, kun kommer til at have ubetydelige eller små konsekvenser for blandt andet menneskers sundhed, landskabet og marin natur og fugle, så er modstanden fortsat både til at høre og føle på tirsdag aften.

- Havvindmøller skal ikke ligge i et bælt. De skal væk og ud i havet, hvor vi ikke kan se dem, påpegede en herre fra Faaborg-Midtfyn Kommune, hvilket gav stor applaus fra resten af salen.

Det er nemlig især udsigten til vindmølleparken, der møder størst modstand blandt borgerne på Helnæs. Sønderborg Forsyning havde medbragt flere visualiseringer, der skulle vise, hvordan vindmølleparken vil se ud fra land. Men de visualiseringer mødte stor frustration blandt de fremmødte.

Jens Zimmer, der er tidligere formand for Helnæs Beboerforening, understregede over for avisen efter det lange møde, at man ikke kan regne med de billeder, som forsyningsselskabet fremlagde tirsdag aften.

- Det (visualiseringerne, red.) er manipulation. De leverer ikke billeder, som giver et realistisk bud på, hvordan møllerne vil påvirke udsigten.

- I klart vejr kan vi se Als herfra Helnæs, men det kan vi ikke på deres billeder. Der hvor de siger, at det er klart vejr, der vil andre kalde det for lidt diset, siger han.