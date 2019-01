Vindmøllepark: Det er Assens Kommune utilfreds med i miljørapport

5. Opstillingsmønster

Kommunen er utilfreds med opstillingsmønsteret i rapporten. I rapporten står der, at en opstilling i et ikke fast mønster vil give et mere ensartet udtryk. Kommunen mener, at det mønster vil forstærke den skæmmende visuelle påvirkning af kystlandskabet. Her påpeger kommunen, at det efter Energistyrelsens praksis er et normalt krav, at vindmøller skal fremstå som en homogen konstruktion.