Vindmøllepark: Assens Kommune ruster sig med advokatbistand

Assens Kommune har valgt at hyre et advokatfirma i forbindelse med deres kritik af Energistyrelsens sagsbehandling af Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Assens: Nielsen Nørager.

Det er navnet på det advokatfirma, som Assens Kommune har hyret i forbindelse med, at kommunen udtaler skarp kritik af Energistyrelsen i sagen om Lillebælt Syd Vindmøllepark, som Sønderborg Forsyning vil placere fire kilometer fra Helnæs' kyst.

Assens Kommune har blandt andet fået advokatfirmaet til at udarbejde et 12 sider langt notat, der handler om muligheden for at inddrage hensynet til at undgå kystnære vindmøller i miljøkonsekvensrapporten, og et 11 sider langt brev til Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw, der handler om kommunens kritik af Energistyrelsens sagsbehandling af vindmølleparken.

Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), forklarer, at kommunen har haft et behov for at hyre advokatbistand i sagen, fordi advokatteamet har en viden på sagsbehandlingsområdet, som kommunen ikke selv er i besiddelse af.

- I den administration, som der er i en landkommune som vores, er der naturligvis ikke den detailkapacitet, som der er brug for, for at gå ind i sådan en sag her.

- Det er heldigvis også sjældent, at vi har sådan en sag her. Men der er ikke ret mange kommuner, der har kapaciteten til det, og så må man jo købe sig til det. Og det er jo så det, vi gør, siger han.