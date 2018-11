Vindenergi. Nej tak til havvindmøller i Lillebælt

Søslag i det sydlige Lillebælt ud for Assens om kæmpe havvindmøller. Fint med havvindmøller, de skal bare ikke stå i de indre danske farvande, de skal stå ude på havet. En tidligere Assensdreng, søhelten Peter Willemoes, har lagt navn til fregatten Peter Willemoes, og spørgsmålet er, om den nu må kaldes hjem til Assens i kampen om det sydlige Lillebælt. Sønderborg kommune ønsker at stille havmøller i deres baghave, problemet er bare, at det er Assens' forhave. Grøn energi, selvfølgelig, men vi skal ikke spolere vores kystnære natur.