Assens: De var måske sultne, de gerningsmænd, som i tidsrummet fra lørdag eftermiddag til mandag morgen var på spil i Assens.

For de forsøgte nemlig at bryde ind i slagteren i Østergade. Det lykkedes dem ikke, men der er på indgangsdøren til baglokalet tydelige spor ved håndtag og lås på, at døren er forsøgt brudt op med et kraftigt værktøj.

Det kan man læse af politiets døgnrapport. /nvp