Vild med vand? Så flyt til Assens

Assens: Børnefamilierne plejer at være i høj kurs, når landkommunerne forsøger at trække nye borgere til. Men selv om mor, far og børn er mere end velkomne i Assens, så er det en lidt ældre målgruppe, man går efter i ny bosætningskampagne.

- Vi snakker om de 45- til 55-årige. Dem, der måske stadig er erhvervsaktive, og som gerne vil bo ved vandet, siger Inge Dahl, formand i Assens Lokalråd.

Og det med vandkantsplaceringen er et af byens væsentligste trækplastre, mener Inge Dahl.

- Jeg elsker vandet. Min mand og jeg flyttede hertil fra Odense for 15 år siden. I Odense havde vi masser af kultur og natur, men vi manglede det der vand. I Assens kan du få fødderne i Lillebælt, siger Inge Dahl.

På rådhuset i Assens er man altid interesseret i at få nye borgere til byen, men borgmester Søren Steen Andersen mener, at tiden er særligt gunstig i øjeblikket.

- Liggetiden på boliger i Assens er reduceret med 44 procent fra første halvår 2018 til første halvår 2019. Det tilskriver jeg blandt andet, at det nu er blevet muligt at få finansieret boligkøb i landdistrikterne, og her gælder det for os som kommune om at fange momentet, siger Søren Steen Andersen.

Han mener desuden, at tiden er løbet fra bosætningskampagner, der gør reklame for kommuner. Det er den enkelte by, der skal markedsføres.

- På et tidspunkt troede man, at man kunne markedsføre en hel kommune, men folk kan ikke relatere til en kommune. De kan relatere til byer som Assens og Glamsbjerg, siger Søren Steen Andersen og tilføjer:

- Vi har delt Assens ind i tre bælter. Vi har et bælte nær by og motorvej, som henvender sig til pendlerne. Vi har et bælte, der vender mod det åbne land og Glamsbjerg. Og så har vi det rekreative bælte mod kysten, der henvender sig til de mere modne målgrupper, som måske har mulighed for hjemmearbejdsplads. Det er dem, der efterlyser den dna, der er i Assens. Folk der vil have kultur og naturoplevelser, og som ikke skal køre 80 kilometer for at komme til og fra arbejde. Det er dem, der efterlyser en købstad ved havet, siger Søren Steen Andersen.