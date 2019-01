Vil være på forkant: Politikere ser på mulige 2020-besparelser nu

Der bliver mere tid til at høre medarbejdere, organisationer, borgere og andre, når Assens Byråd i år skal lægge budgettet for 2020. Arbejdet er nemlig rykket frem og er allerede i gang.

Rettidig omhu var og er, hvad der gennemsyrer A.P. Møller-koncernen.

Nu følger Assens Kommune efter i samme spor i håbet om at være et skridt eller to foran, når de økonomiske realiteter for 2020 er klar om et halvt års tid, og forhandlingerne om budgettet for 2020 derefter går i gang.

Arbejdet med Budget 2020 bliver nemlig allerede nu sat i gang, selvom hverken 2019 eller det kommunale budget for indeværende år endnu ikke er mange dage gamle.

Og det er en god idé, mener Jens-Henrik Ebbesen, der er økonomichef i Assens Kommune.

- I bund og grund handler det om, at vi gerne vil være lidt på forkant. Det er jo sådan, at vi først får vores indtægtstal i juli, når økonomiforhandlingerne (mellem staten og kommunerne, red.) er slut. Når vi i juli får det hele stillet op, kan vi komme i en situation, hvor det ikke hænger sammen, og politikerne skal lave besparelsesforslag. Der håber vi, at ved at sætte en proces i gang, hvor vi får lavet sparekataloget på forhånd, at vi kan få en mere rolig og smide proces i slutfasen.