Vil i verdens top 10: August høster hæder på golfbanen

18-årige August Høst fra Assens debuterede for nylig på seniorlandsholdet i golf. Han går nu benhårdt efter at blive en af verdens ti bedste golfspillere. August Høsts største handicap var tidligere hans voldsomme temperament, men det har han nu fået styr på.

August Høst debuterede for et par uger siden på det danske herrelandshold i golf. Det skete ved EM i Trelleborg i Sverige, hvor han sammen med de fem øvrige landsholdsspillere hentede en solid fjerdeplads.

Han sidder i en hvid Lindbergh-trøje ved et bord i spisekøkkenet hos sin forældre på Kragsbjergvej i Assens. På et tv-apparat i baggrunden har August Høst slået over på Viasat Golf-kanalen, så han kan følge med i The Open-golfturneringen.

Jeg sad i timerne på gymnasiet og tænkte kun på golf, golf, golf. Så jeg var simpelthen nødt til at tage beslutningen om at forlade gymnasiet og give golfen et skud i stedet.

August Thor Høst er født den 28. oktober 2000.Han bor i Assens sammen med sine forældrene Jacob Høst og Gudrun Augustdottir Høst samt sin lillesøster Ida på 14 år. Begge forældre er aktive golfspillere i Barløseborg Golfklub. August Høst slog sine første slag til golfbolden i Barløseborg Golfklub i 2010. I dag er han medlem af golfklubben Odense Eventyr Klub. Efter 10. klasse tog August Høst i 2017 på sportsefterskolen Sine i Løgumkloster. Startede på Vestfyns Gymnasium, men valgte at droppe ud i 2. G og hellige sig golfspillet. Han debuterede på det danske herrelandshold i golf i juli i år ved EM i svenske Trelleborg. Største personlige triumf i karrieren: Vandt International Juniors of Belgium i sommeren 2018 og satte ny turneringsrekord.

Havde talent

Siden har han ikke set sig tilbage.

- Jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg havde talent for at spille golf, og for at udvikle mit spil skiftede jeg til Odense Eventyr Golf. Her var faciliteterne og budgetterne bedre og konkurrencen større, siger August Høst.

Han holder hele tiden et vågent øje med fjernsynsskærmen, hvor nogle af verdens bedste professionelle golfspillere dyster om millionpræmier på Royal Portrush-banen i Nordirland.

Sidste år fik August Høst for alvor smag for at spille golf på en større scene, da han blev udtaget til turneringen Jean-Louis Dupont Trophy, der er et andet navn for EM for drenge, i Tjekkiet. Og August Høst tog også et flot trofæ til præmieskabet, da han sidste år i Bruxelles vandt en stor juniorturnering og tilmed slog turneringsrekord på banen.

- Jeg spiller stort set golf hver eneste dag. Ofte træner jeg i fem-seks timer ad gangen, forklarer August Høst.