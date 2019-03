Vil bygge lystfiskercenter i vandkanten: Assens Kommune regner med dispensation

Agernæs Havn er ejet af Assens Kommune. Det er her det nationale center for kyst- og lystfiskeri foreslås placeret. Foto: Kim Rune

Det nationale kyst- og lystfiskecenter vil ligge bedst ved den kommunalt ejede Agernæs Havn. Sådan lyder indstillingen, som to politiske udvalg skal tage stilling til på mandag. Centret opføres for statslige midler, men skal drives af Assens Kommune.

Agernæs: Agernæs Havn kan blive hjemstedet for det nationale center for kyst- og lystfiskeri, som Assens Kommune i forbindelse med finansloven for 2018 blev udpeget til at opføre og drive. Miljø-, Teknik- og Planudvalget samt udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager stilling til placeringen på møder på mandag, og formændene er på forhånd positive. Flere placeringer - også ved Helnæs Bugt - har været overvejet, men placeringen ved Agernæs Havn er udpeget, fordi stedet er nemt at komme til, synligt og forbundet med færrest udfordringer.

Kyst- og lystfiskecenter I forbindelse med vedtagelsen af en national strategi for lystfiskeri blev der på finansloven for 2018 afsat 32 mio. kroner over fire år til etablering af et Nationalt Center for Kyst og Lystfisketurisme.Assens Kommune blev udpeget til at huse centret.



Centret skal være en attraktion i særklasse og arkitekturen bemærkelsesværdig. Den skal afspejle stedets landskabelige og kulturhistoriske værdier.



Det skal være et nationalt fyrtårn for lystfisketurisme og fungere som såvel formidlings- som oplevelsescenter og potentialerne skal ses i både en lokal, en regional, en national og en international kontekst.



Ifølge de aktuelle planer skal centret stå færdigt i 2022-23.



En leder af centret forventes ansat snarest.



Driften finansieres af Assens Kommune, hvordan er der endnu ikke taget stilling til.



Kilde: Assens Kommune

Vil trække mange til Finn Brunse (S), forman for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, forudser, at centret bliver et trækplaster, der også vil virke positivt på hoteller og campingpladser i området. Mens det kan forventes at trække gæster til dem, kunne man modsat forestille sig, at det kunne blive en konkurrent for for eksempel Danmark Fishinglodge, der også har tilbud til lystfiskere. Men det mener Finn Brunse ikke, tværtimod. - Fishinglodgen tilbyder noget til entusiaster inden for kyst- og lystfiskeri, og centret bliver et formidlingscenter, der vil tiltrække endnu flere til området og skabe fokus på lystfiskeri, påpeger Finn Brunse. Lodgen er for tiden lukket ned, mens den undersøger mulighederne for en ny placering, efter den sidste år opsagde sit hidtidige lejemål.

Satser på dispensation Centret tænkes placeret næsten i vandkanten, blandt andet fordi det er tanken, at man skal kunne fiske derfra. Det bringer placeringen i karambolage med kystbeskyttelseslinjen og vil kræve en dispensation fra denne. Hvorfor så pege på en placering nu og måske risikere at skulle finde en anden, fordi dispensationen ikke kommer i hus? Planchef Peter Nielsen forventer ikke, det vil give problemer. - Vi peger på den placering, fordi det er en god placering, og fordi vi sidste år i juni sendte en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Det er en mulighed på havne. Siden har vi været i positiv dialog med Kystdirektoratet (som behandler ansøgninger om dispensation, red.) og forventer svar inden for en måneds tid. - Ser man sig om i landet, vil man også se flere andre eksempler på større centre, der ligger inden for kystbeskyttelseslinjen. - Tirpitz (på den jyske vestkyst red.) er bygget i et fredet klitlandskab, og deres tilladelse var heller ikke på plads, da de begyndte at arbejde med placering. Vi er nødt til at have en placering, før vi kan forhandle om noget som helst, siger Peter Nielsen.

Skal indpasses Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan, lægger vægt på, at centret i sin udformning skal tilpasses landskabet. - Det er rigtig svært, for de placeringer, der er oplagte og gode, vil ofte ikke være lokalplanlagte i forvejen og kan komme i konflikt med kystbeskyttelsen. Men der er et havneanlæg i forvejen, og inden for synsvidde er der både Gl. Avernæs og Brydegaard og dermed andre bygninger, så efter vores opfattelse er der en bedre chance for dispensation der. - Det kommer ikke til at ligge i et uspoleret landskab, men vi vil stille krav til den arkitektoniske udformning, så det ikke bliver for dominerende i landskabet, siger han.

Borgermøde i april På en ikke nærmere fastsat dato i april vil der blive budt til borgermøde om projektet. - Vi vil invitere borgere med nysgerrighed og interesse, der gerne vil bidrage til sådan et center, der er også forskellige interessenter, som vi gerne vil have en dialog med og regionale aktører som for eksempel Havørred Fyn, som vi har et fint samarbejde med, og turistsamarbejdet på Fyn. Det bliver en slag workshop, fortæller Peter Nielsen. Inden for den nærmeste fremtid forventes det også, at man kan ansætte en leder af lystfiskercentret, som skal være med til at udforme indholdet.