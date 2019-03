Vil adskille sig fra folkeskolen: Titler ændret på gymnasium

Glamsbjerg: En gymnasial uddannelse skal forberede unge mennesker til at tage en videregående uddannelse. Og derfor mener eleverne og lærerne i Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg, at der skal ændres i de titler, som man ellers er tilbøjelig til at bruge.

Derfor har De Studerendes Råd, det tidligere elevråd, sammen med skolens ledelse besluttet, at elever og lærere nu kaldes studerende og undervisere. Den beslutning er primært blevet truffet, fordi det er et håb fra De Studerendes Råd og ledelsens side af, at det vil motivere de studerende på Det Blå Gymnasium til at gøre mere ud af deres uddannelse.

- Gymnasiet er en forberedelse til en videregående uddannelse, og det vil vi gerne understrege ved den her beslutning ved at skabe en opfattelse blandt de studerende af, at gymnasiet ikke er en fortsættelse af folkeskolen.

- Vi vil gerne skabe en kommunikation, hvor studerende og undervisere er i øjenhøjde med hinanden i stedet for at fortsætte det forhold, som man havde i folkeskolen, hvor det var børn og voksne, siger Mikkel Kønigsfeldt, der er næstformand for De Studerendes Råd.

Nicklas Reuther, der er formand for De Studerendes Råd supplerer, at beslutningen primært er blevet truffet, fordi det er et håb fra De Studerendes Råd og ledelsens side af, at det vil motivere de studerende på Det Blå Gymnasium til at gøre mere ud af deres uddannelse.

- Der har været nogle ting med de studerende, hvor det ikke er alle, der har vist respekt over for gymnasiet og formålet med at gå der.

- Derfor prøver vi at italesætte det for at skabe en større respekt og ændre mindsettet blandt eleverne. Ordet er det, der bygger vores samfund, og forhåbentlig bliver ord til tanker, der bliver til handling, der bliver til adfærd, siger han.

De studerende og underviserne vil med det nye mindset og de nye begreber gerne skabe et unikt fællesskab, der udleves i praksis gennem ligeværdig kommunikation mellem alle studerende uanset årgang, mellem alle ansatte uanset funktion og mellem alle ansatte og studerende.