Vigtig vej spærres i Assens Kommune: Bliver du ramt?

Du kan se frem til mere transporttid, hvis du benytter dig af Erholmvej nord for Aarup.

I uge 8 begynder nemlig et større arbejde på vejen. Det skriver Assens Kommune på sin Facebook-side.

Der skal trimmes og fældes træer på den travlt befærdede Erholmvej, der forbinder Aarup med hovedvejen og motorvejen, og det betyder, at vejen lukkes i dagtimerne.

Assens Kommune oplyser, at Erholmvej er spærret i alle hverdage i næste uge i tidsrummet fra klokken 7.30 til klokken 15.30. Kommunen forventer, at arbejdet er færdigt senest fredag eftermiddag.

Hvis du benytter dig af strækningen til daglig, er der mulighed for omkørsel via Lindebjerg. Det vil dog i perioden være muligt for beboere på vejen at køre ind og ud.