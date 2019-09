Viet til søs: Frank og Rikkes store dag

Borgerlige vielser i Assens Kommune

2019 (foreløbigt tal fra juni): 60 (51 på rådhuset, ni uden for rådhuset).2018: 106 (94 på rådhuset, 12 uden for rådhuset). 2017: 123 (111 på rådhuset, 12 uden for rådhuset) 2016: 106 (87 på rådhuset, 19 uden for rådhuset). 2015: 96 (74 på rådhuset, 22 uden for rådhuset). 2014: 119 (94 på rådhuset, 25 uden for rådhuset). 2013: 93 (79 på rådhuset, 14 uden for rådhuset). Kilde: Assens Kommune