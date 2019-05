Cabinplant blev for omkring tre år siden købt af amerikanske CTB, og det været med til, at virksomheden i disse år har store vækstplaner. Her Niels Høstrup i gang med svejsningen. Foto: Kim Rune

Cabinplant, der leverer fabriksanlæg til fødevarevirksomheder, blev for lidt mindre end tre år siden solgt til en amerikansk koncern. Virksomheden har i øjeblikket så stor vækst, at medarbejderstaben er vokset med over 30 mand, og en ny, stor produktionshal er ved at blive tegnet.

Haarby: En forårsrullemaskine til Kina og et nyt kæmpeanlæg til optøning af rejer til Spanien er blandt det stigende antal fabriksanlæg til fødevarevirksomheder, som i disse år bliver tegnet og svejset hos Cabinplant i Haarby. I 2016 blev virksomheden solgt til amerikanske CTB, som er en del af Berkshire Hathaway-koncernen, der er ledet af den kendte, amerikanske forretningsmand Warren Buffet. Siden har der været endnu mere fart over feltet på fabrikken, der ikke kun har set sig ekstra lun på det amerikanske marked, men også vokser i andre dele af verden. - Vi ligger på en omsætning omkring 400 millioner kroner og skal vokse frem mod 2023 til et niveau på 100 millioner dollars. Vi gør en stor indsats for at være mere synlige i USA, men vi har også lige solgt et stort anlæg til Kina, forklarer Lars Ryholl, som er teknisk direktør i Cabinplant.

3300 kvadratmeter mere Vokseværket betyder, at virksomheden er gået fra at have 210 medarbejdere i 2016 til i øjeblikket at beskæftige 243 på hovedkontoret i Haarby og 63 på en afdeling i Polen. Samtidig er der blevet behov for at udvide med endnu en produktionshal på 3300 kvadratmeter, som snart skal opføres. - Når vi får en større volumen, skal vi også bruge mere plads. Vi var allerede i vækst, inden vi blev solgt, men samarbejdet har bestemt bidraget positivt, siger Lars Ryholl. Planerne om den nye produktionshal vidner om, at Cabinplant har tænkt sig at blive boende i Haarby trods det nye, amerikanske ejerskab. I disse dage bliver det i øvrigt fejret, at det er 50 år siden, virksomheden blev startet på Roesbjergvej, og ifølge Lars Ryholl er Haarby en vigtig del af Cabinplants dna. - Sydfyn har oprindeligt været en god placering i forhold til de fødevarevirksomheder, der har været i området. Nu er der ikke rigtig nogen tilbage, men det er et godt center i forhold til den lokale arbejdskraft og at kunne tiltrække arbejdskraft fra Trekantsområdet og Odense. Vi er ikke hæmmet af at ligge i Haarby, siger han.

Loyale medarbejdere Administrerende direktør for Cabinplant Ralf Astrup har tidligere fortalt, at det har været svært for virksomheden at finde den rette arbejdskraft. Men ifølge Lars Ryholl er det nu ikke en umulig opgave at få trukket nye ansatte til Haarby. - Vi må gøre os umage, uanset om der er tale om smede, elektrikere eller ingeniører. Men når vi gør det, føler vi også, at vi kan få de kompetencer, der er brug for, siger han og tilføjer, at medarbejderstaben stadig består af mange lokale fra Haarby-området. - Og vi kan mærke, at vi har medarbejdere, som har været her i mange år. Vi har mange jubilarer og mange med høj anciennitet. Flere har arbejdet sammen i mange år og kender alle de gamle historier. Det kan være en udfordring både at skulle fastholde og forny, siger Lars Ryholl. Cabinplants 243 medarbejdere er fordelt således, at 108 arbejder med produktion, 65 er ansat i teknikafdelingen som eksempelvis ingeniører, og 70 er beskæftiget med salg, service og administration. Blandt virksomhedens danske kunder er Arla, Ardo og Sæby Fisk.