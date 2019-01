Videoguide: Sådan bruger du den nye købmands-app

Bestil

4. I din kurv kan du gå i gang med selve bestillingen, når du har tilføjet dine varer. Når du bestiller, kan du enten vælge at få varerne leveret eller at afhente selv. Hvis du vil have varerne leveret, skal du indtaste leveringsadresse og postnummer og by. Det koster 30 kroner at få leveret en ordre, og du betaler for ordren, når den bliver leveret - enten kontant eller med MobilePay. Hvis du vælger at afhente din ordre selv, skal du blot oplyse afhentningsdato og tidspunkt. Du kan tidligst afhente en ordre, når der er gået en time efter bestillingen. Ved begge bestillingsmetoder kan du tilknytte en bemærkning eller ønsker til ordren, som vil blive vist for købmanden.