Video og billeder: Se resterne af træhytten efter brand

Andre personer på stedet siger også, at de ikke kan forstå, man kan finde på sådan noget - hvis altså, og det er vigtigt at pointere, at det er en bevidst handling. Det ved vi ikke endnu.

Klubbens medlemmer spiller petanque mandag og krolf tirsdag, men de kommer med garanti ikke til at sidde og nyde noget kaffe under taget nu.

Ganske rigtigt: Natten til søndag - alarmen gik klokken 01.36 - gik der ild i Assens Petanque Klubs lille træhytte og søndag formiddag er flere nysgerrige personer henne for at se på skaderne. En af dem er Preben Pedersen, som spiller petanque i seniorklubben i Assens Pensionistforening.

Skal undersøges

Til alt held blev ilden slukket relativt hurtigt, ser det umiddelbart ud til. Måske kunne det have udviklet sig værre. Der er et par store træer, blandt andet grantræer, som omkranser hytten, ilden måske kunne have fået fat i. Og det har tilmed været tørt et par dage med dejligt sommervejr.

Vagtchefen hos Fyns Politi fortæller til fyens.dk, at det er en brand, der skal undersøges nærmere. Derudover er der ikke flere oplysninger for nuværende.