Vicedirektør: - Vi skal flytte os ud af orkanøjet om besparelser

Projektet om at nedbringe sygefravær i ældreplejen i Assens Kommune kommer på et kærkomment tidspunkt, hvor serviceforringelser og besparelser fylder en del for medarbejderne på området.

- For det har jo altid været sådan, at jo ringere vilkår man har, jo mere syg bliver man. Projektet er derfor noget, jeg hilser velkommen netop nu, hvor vi oplever de her væsentlige ændringer, siger hun.

- Da puljen blev søgt, vidste vi godt, at der kom en hel masse om genopretning på området. Så jeg tænker også, at projektet kan være med til at give os nogle svar omkring det her.

Geare medarbejdere

Det er vicedirektør for velfærd, social og sundhed i Assens Kommune, Michael Bjørn, enig i. Han understreger, at det er åbenlyst, at de store reduktionsrunder påvirker arbejdsmiljøet for kommunens medarbejdere, der er udsat for en stor usikkerhed.

- Men det her udviklingsinitiativ skal forstås som en grundsten i en god arbejdsplads. Indimellem bliver vi nødt til at flytte os ud af det orkanøje, der er omkring besparelser, og fokusere på, at vi har en stor arbejdsplads ved siden af, som vi også skal lede.

- Uagtet den økonomiske udfordring, skal vi stadig tale om kompetenceudvikling, for der kommer nye og spændende opgaver ud til kommunerne, og det skal vi geare vores medarbejdere til. Det her er en del af den pakke, hvor vi har en klar ambition om at stille en god arbejdsplads til rådighed, siger han.