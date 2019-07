Vestfynske campingpladser var sidste års trækplaster: - Vi har ikke Egeskov Slot, Tivoli eller Odense Zoo, men vi har naturen

Sidste år var et godt år for de assenesiske campingpladser. Gæsterne tog omkring 10.000 flere overnatninger i telt eller campingvogn, end de gjorde i 2017. Foto: Sugi Thiru

I 2018 gav de høje sommertemperaturer campingpladserne i Assens Kommune en pragtsæson, hvor antallet af overnatninger steg med næsten ti procent. Udvikling Assens-direktør Kristine Lawaetz Lyngbo spår, at dette års sæson vil kunne komme til at minde om den forudgående, særligt fordi flere og flere efterspørger Vestfyns kernevare, naturen.

Sidste år bagte solen over de vestfynske campingpladser i månedsvis, og det betød, at både teltliggere, autocampister og hytteboere strømmede til i høj- og skuldersæsonen. Tal fra Danmarks Statistik viser, at det samlede antal campistovernatninger i Assens Kommune i 2018 landede på 115.510. Til sammenligning var antallet af overnatninger nede på 105.866 i 2017, og det betød, at det på blot et år voksede med omkring 10.000 overnatninger eller nærmere ni procent. Det er ifølge Kristine Lawaetz Lyngbo, der er direktør i Udvikling Assens, en præstation, som campingpladserne kan være stolte af. - Assens er for så vidt en lille turismekommune i forhold til de andre kommuner, vi sammenligner os med, men på campingområdet er vi ret godt med. Her er det min opfattelse, at det var en pæn stigning. Jeg tror ikke, man kunne stoppe flere ind på campingpladserne i de syv-otte højsæsonuger, der er, fortæller hun.

Ferie i det fri



Assens Kommune har i alt syv campingpladser: Sandager Næs Camping, Bågø Camping, CampOne Assens Strand, Aa Strand Camping, Helnæs Camping, Løgismosestrand Camping og Hjemstavnsgårdens Camping.

Vejret er vigtigt Hun anerkender, at de høje temperaturer har været afgørende for, at campisterne enten er blevet på eller har kørt friluftsgrejet til Vestfyn. - Det, der traditionelt sker i Danmark, når det øsregner hele maj, er, at man siger "så tager vi eddermame til Kreta i juli, for vi skal have noget varme". Det gjorde langt færre i 2018, for der var ustyrligt dejligt vejr hele sommeren, siger Kristine Lawaetz Lyngbo. Efter et forholdsvis lunkent forårsvejr tvivler hun på, at antallet af gæster på campingpladserne vil slå rekorder igen i år. Men det er ikke umuligt, at 2019-sæsonen vil kunne komme til at minde om sin forgænger. - Jeg tror, vi kan blive enige om, at kan vi holde os på niveau med 2018, skal vi være glade. Nu har vi ikke haft den samme forårssæson, men jeg hører fra pladserne, at de er glade og optimistiske, siger turistdirektøren.

Vil ud i naturen Selvom vejret som regel definerer en campingsæson, er det nemlig også blevet mere og mere udbredt, at turister søger en mere simpel form for ferie, hvor det er muligt at komme ud i det blå. Den tendens gælder langt fra de assenesiske feriegæster alene, men kommer oftere og oftere til udtryk på kommunens turistkontor, hvor det ikke kun er muligheden for at bade, der bliver efterspurgt. - Vi har flere, der bruger naturen. Der er mere friluftsturisme, og flere spørger efter cykel- og vandreture og vil gerne have naturen ind som en del af deres ferie, siger Kristine Lawaetz Lyngbo og fortsætter: - Jeg synes, det kommer Assens Kommune til gavn, for det er det, vi kan. Vi har ikke Egeskov Slot, Tivoli eller Odense Zoo, men vi har naturen, så det handler meget om, at vi skal gøre den natur, vi har, tilgængelig for vores turister. Hun forklarer dog, at turisterne foretrækker at holde ferie tæt ved vandet, uanset om de har planer om at bade og sole sig eller tage på vandretur. Sidste år var det de campingpladser og overnatningssteder, der lå tættest ved en strand, der havde de største problemer med at finde plads til det forøgede antal gæster. - Vi havde ikke flere hotelværelser, vi havde ikke flere campingpladspladser, og vi kunne ikke finde bed and breakfast til folk. Det gjalt ikke i Tommerup eller i Vissenbjerg, men i det kystnære, siger Kristine Lawaetz Lyngbo. På lige fod med campingpladserne havde feriehuse, hoteller og andre former for overnatningssteder et højere antal gæster sidste år. Det samlede antal overnatninger i Assens Kommune steg fra lidt over 224.000 i 2017 til lidt mere end 243.000 i 2018.