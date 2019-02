Aarup: Lions Vissenbjerg-Aarup er klar til at gennemføre Vestfyns største bankospil i Aaruphallen søndag 3. marts.

Spillet begynder kl. 13.30, og dørene åbnes kl. 12. Der spilles om en række flotte gevinster med 60 gennemgående spil og flere ekstranumre, blandt andet fire kvarte grise, 1.500 kroner skænket af Danske Bank og 1.000 kroner skænket af Totalbanken.

Desuden er der to gevinster bestående af tre-retters menu med vin på Vissenbjerg Storkro for to personer.

Dertil kommer en række gevinster skænket af lokale virksomheder og forretninger. /EXP