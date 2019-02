Vestfyns Biavlerforening starter kursus for begyndere

Aarup: Vestfyns Biavlerforening starter onsdag 20. marts et kurset i biavl for begyndere. Det er kl. 19 på Aarupskolen, og det koster 500 kroner for fem aftener plus et besøg i skolebigården. Medlemmer af Vestfyns Biavlerforening slipper med 300 kroner.

Pasning af bier er en lærerig hobby, hvor man dels får et indblik i biernes spændende liv og dels kan høste honning til eget - og andres - forbrug. Det kræver ikke meget udstyr at komme i gang, så for en forholdsvis lille investering kan man blive biavler.

"Et kursus i biavl er dog en god idé, før man starter. Det giver den nødvendige viden om biernes adfærd og om hvordan man passer dem bedst muligt. Vores kursus er en blanding af teori og praksis og foregår dels i teorilokalet, dels i foreningens skolebigård, der er placeret på Nørregaard Økologi ved Ørsbjerg", siger Ole Grønbæk, der er formand for Vestfyns Biavlerforening, i en presseskrivelse.