Verninge går ad nye veje

- Borgerne forventer, at vi laver alt det, der ikke ligger naturligt i for eksempel gymnastikforeningen, men vi skal være igangsætter, ikke skabe aktiviteterne, og vi vil gerne have, at andre er med, ellers dør bestyrelsen. Spoler vi tiden 15 år tilbage, var det en mere naturligt at være medlem af en bestyrelse, og man var det i en længere periode. I dag er det svært alle steder i foreningslivet, men folk vil gerne melde sig til kortvarige aktiviteter. Det kan være dræbende for nogle, når tingene tager tid, konstaterer han.

Verninge: Borgerforeningen for Verninge og Omegn var blevet vakt til live igen, få år før den blev til områdets lokalråd. Overgangen har betydet farvel til betalende medlemmer, og som formand Henrik Jørgensen vurderer det, at borgerne føler sig mindre knyttet til foreningen i dag end før.

Færre møder

Antallet af møder skrues ned til fire om året med en stram dagsorden, så den tid, man som bestyrelsesmedlem lægger i rådet, i højere grad bliver efter interesse. Det skulle gerne gøre det mere overskueligt, håber Henrik Jørgensen.

Lokalråd må ikke opkræve kontingent, fordi de skal signalere, at det er for alle borgere, men i Verninge har man i stedet givet mulighed, for at man kan give et støttebidrag, og det er ok, bekræfter udviklingskonsulent Steen Søgaard, Assens Kommune.

Verninge Lokalråd får som lokalråd et støttebeløb på 15.000 kroner om året fra kommunen. Derudover kan det sammen søge bidrag fra landdirstriktspuljen til specifikke tiltag.

- Med støttebidraget får vi bedre mulighed for at lægge penge i et projekt. Vi skal skabe mulighed for at ting kan ske, siger formanden.